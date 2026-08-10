Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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10.08.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart am Montagabend stärker
Die Aktie von Walmart gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Walmart-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 111,97 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,1 Prozent auf 111,97 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'873 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Walmart-Aktie sogar auf 112,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'660'619 Walmart-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.08.2025 Kursverluste bis auf 95,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,996 USD. Am 21.05.2026 lud Walmart zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 177.75 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 165.61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.08.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 17.08.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2027 2,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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