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10.08.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag mit Verlusten

Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Walmart gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walmart-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 110,99 USD.

Walmart
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Um 16:28 Uhr ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 110,99 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'985 Punkten steht. Der Kurs der Walmart-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,76 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 110,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 745'170 Walmart-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 135,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 21,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 95,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2025). Abschläge von 14,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,996 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.05.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,56 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177.75 Mrd. USD – ein Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 165.61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Walmart am 20.08.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2027 2,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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