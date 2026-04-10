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10.04.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart am Abend mit roten Vorzeichen

Walmart Aktie News: Walmart am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 126,65 USD ab.

Walmart
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Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 126,65 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 47'947 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,45 USD aus. Bei 128,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'523'075 Walmart-Aktien.

Am 14.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 134,64 USD. Mit einem Zuwachs von 6,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,19 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,974 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walmart am 19.02.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 190.66 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 180.55 Mrd. USD umgesetzt.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 14.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,91 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com

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