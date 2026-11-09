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09.11.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart am Abend nahe Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Walmart. Bei der Walmart-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 125,50 USD.
Die Walmart-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 125,50 USD an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'377 Punkten notiert. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,69 USD an. Die Walmart-Aktie sank bis auf 123,58 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 124,53 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'379'257 Walmart-Aktien.
Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 7,69 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.11.2025 bei 98,90 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 26,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,940 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,997 USD je Walmart-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walmart am 20.08.2026. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,88 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 187.94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 177.40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 16.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,89 USD je Walmart-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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