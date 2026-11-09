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09.11.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walmart. Zuletzt fiel die Walmart-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 124,60 USD ab.
Die Walmart-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 124,60 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'109 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Walmart-Aktie bei 123,58 USD. Bei 124,53 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'172'904 Walmart-Aktien.
Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,47 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,90 USD ab. Mit Abgaben von 20,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,940 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,997 USD je Walmart-Aktie. Walmart veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walmart ein EPS von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 187.94 Mrd. USD – ein Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 19.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,89 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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