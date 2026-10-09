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09.10.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart am Abend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walmart. Zuletzt stieg die Walmart-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 111,21 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Walmart-Papiere um 20:26 Uhr 0,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'678 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walmart-Aktie bisher bei 111,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'090'635 Walmart-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,15 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Mit einem Zuwachs von 21,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,90 USD am 15.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,07 Prozent.
Nachdem Walmart seine Aktionäre 2026 mit 0,940 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,997 USD je Aktie ausschütten. Am 20.08.2026 lud Walmart zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 187.94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 177.40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 16.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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analysis to Walmart
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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