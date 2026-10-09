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09.10.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart macht am Freitagnachmittag Boden gut

Walmart Aktie News: Walmart macht am Freitagnachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 110,77 USD zu.

Walmart
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Walmart zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 110,77 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'425 Punkten tendiert. Bei 111,51 USD erreichte die Walmart-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 479'151 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 22,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.11.2025 (98,90 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 10,72 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,997 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,940 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 20.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walmart ein EPS von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 187.94 Mrd. USD im Vergleich zu 177.40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2028 erwarten Experten am 16.11.2027.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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