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09.09.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart am Mittwochabend stabil

Walmart Aktie News: Walmart am Mittwochabend stabil

Die Aktie von Walmart zeigt sich am Mittwochabend ohne grosse Bewegung. Bei der Walmart-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 105,95 USD.

Walmart
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Mit einem Wert von 105,95 USD bewegte sich die Walmart-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'469 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Walmart-Aktie bei 106,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Walmart-Aktie sank bis auf 105,16 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 105,69 USD. Zuletzt wechselten 1'610'103 Walmart-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 21,61 Prozent niedriger. Am 15.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,65 Prozent.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,997 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walmart am 20.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,88 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 187.94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 177.40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,89 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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