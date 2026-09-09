Walmart Aktie News: Walmart wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 105,52 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'417 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 105,16 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,69 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 615'328 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 135,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 28,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 98,90 USD erreichte der Anteilsschein am 15.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,27 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,997 USD belaufen. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 177.40 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 187.94 Mrd. USD ausgewiesen.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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