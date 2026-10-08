Walmart Aktie News: Walmart schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 109,58 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'096 Punkten tendiert. Die Walmart-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,71 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 556'599 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 18,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,90 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 10,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,997 USD. Walmart gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,88 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 187.94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 177.40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 19.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Walmart dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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