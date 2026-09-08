Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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08.09.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart gibt am Abend ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 106,03 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die Walmart-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 106,03 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'874 Punkten liegt. Die Walmart-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 105,66 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,74 USD. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 1'952'067 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,15 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.11.2025 bei 98,90 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 7,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,997 USD aus. Am 20.08.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,88 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 187.94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2028 erwarten Experten am 16.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,89 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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