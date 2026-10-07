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07.10.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart zieht am Mittwochabend an

Walmart Aktie News: Walmart zieht am Mittwochabend an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walmart. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 108,16 USD zu.

Walmart
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Um 20:26 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 108,16 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'212 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Walmart-Aktie bis auf 108,80 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,45 USD. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 2'025'020 Aktien.

Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,95 Prozent. Am 15.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 8,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,997 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 20.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,88 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 187.94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 177.40 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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