Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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07.10.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walmart. Das Papier von Walmart konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 108,07 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 108,07 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'981 Punkten liegt. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,27 USD an. Bei 107,45 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 1'069'784 Aktien.
Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,06 Prozent hinzugewinnen. Am 15.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,997 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 20.08.2026 äusserte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 187.94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 177.40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 19.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Walmart.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,89 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Walmart am 07.10.2026
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