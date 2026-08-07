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07.08.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart am Freitagnachmittag leichter

Walmart Aktie News: Walmart am Freitagnachmittag leichter

Die Aktie von Walmart gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 111,90 USD.

Walmart
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Um 16:28 Uhr ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 111,90 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 54'047 Punkten liegt. Die Walmart-Aktie sank bis auf 110,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 881'705 Walmart-Aktien.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 17,20 Prozent niedriger. Bei 95,43 USD fiel das Papier am 27.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 14,72 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,996 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.05.2026 vor. Das EPS lag bei 0,67 USD. Im letzten Jahr hatte Walmart einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 177.75 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 165.61 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Walmart am 20.08.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 17.08.2027.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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