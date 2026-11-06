Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Abend südwärts

Die Walmart-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,5 Prozent auf 125,81 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'457 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 123,04 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,11 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 2'969'064 Stück.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 15.11.2025 auf bis zu 98,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 21,39 Prozent wieder erreichen.

Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,997 USD ausgeschüttet werden. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 16.11.2027.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Walmart gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht