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06.11.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart am Freitagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 125,37 USD abwärts.
Der Walmart-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 125,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'590 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,04 USD aus. Bei 124,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'552'253 Walmart-Aktien umgesetzt.
Bei 135,15 USD markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 7,80 Prozent Luft nach oben. Am 15.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,997 USD aus. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. Walmart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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