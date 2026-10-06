Walmart Aktie 984101 / US9311421039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart am Abend auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Walmart. Die Walmart-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 106,64 USD.
Die Walmart-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 106,64 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'527 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Walmart-Aktie bei 106,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,59 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'453'542 Walmart-Aktien.
Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 26,73 Prozent Luft nach oben. Am 15.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 7,26 Prozent sinken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,997 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 20.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Walmart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 19.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,89 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht
Nach AMD-Rekord: Diese Aktien sind die nächsten Billionen-Kandidaten
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Walmart
|
20:27
|Walmart Aktie News: Walmart am Abend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
20:03
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.