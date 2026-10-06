Walmart Aktie News: Walmart am Abend auf grünem Terrain

Die Walmart-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 106,64 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'527 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Walmart-Aktie bei 106,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,59 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'453'542 Walmart-Aktien.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 26,73 Prozent Luft nach oben. Am 15.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 7,26 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,997 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 20.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Walmart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 19.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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