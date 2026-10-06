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06.10.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag stärker

Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag stärker

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Walmart-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 105,73 USD.

Walmart
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Das Papier von Walmart legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 105,73 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'497 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,86 USD an. Bei 104,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 555'260 Walmart-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 135,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Mit einem Zuwachs von 27,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 98,90 USD fiel das Papier am 15.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 6,46 Prozent Luft nach unten.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,997 USD aus. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,88 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.

Die Walmart-Bilanz für Q3 2027 wird am 19.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 16.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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