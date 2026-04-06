Walmart Aktie News: Walmart am Montagabend auf grünem Terrain

Das Papier von Walmart legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 126,46 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 46'627 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 126,98 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 125,98 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'449'806 Walmart-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,64 USD) erklomm das Papier am 14.02.2026. 6,47 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 80,00 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,974 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,940 USD aus. Die Zahlen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 19.02.2026. Es stand ein EPS von 0,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 190.66 Mrd. USD – ein Plus von 5,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 180.55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 14.05.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2027 2,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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