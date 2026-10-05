Walmart Aktie News: Walmart legt am Montagabend zu

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 104,77 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'310 Punkten liegt. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 104,87 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,84 USD. Zuletzt wechselten 1'162'515 Walmart-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 22,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,90 USD. Dieser Wert wurde am 15.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,60 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,997 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 20.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 187.94 Mrd. USD gegenüber 177.40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 16.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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