Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 103,72 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'097 Punkten liegt. Die Walmart-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 103,40 USD ab. Bei 103,84 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 554'683 Aktien.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 30,30 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.11.2025 bei 98,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 4,65 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,940 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,997 USD je Walmart-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 20.08.2026. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 187.94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 177.40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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