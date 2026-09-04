Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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04.09.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Walmart
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walmart. Der Walmart-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 107,24 USD.
Die Walmart-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 107,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'424 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 107,20 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'075'195 Walmart-Aktien.
Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 20,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.11.2025 bei 98,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,78 Prozent.
Nach 0,940 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,997 USD je Walmart-Aktie. Am 20.08.2026 äusserte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,88 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 187.94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.40 Mrd. USD in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 19.11.2026 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Die Q3 2028-Finanzergebnisse könnte Walmart möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,89 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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