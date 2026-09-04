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04.09.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart verliert am Nachmittag

Walmart Aktie News: Walmart verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 108,20 USD.

Walmart
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Der Walmart-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 108,20 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'413 Punkten steht. Bei 108,16 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 108,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 924'180 Walmart-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 24,91 Prozent Luft nach oben. Am 15.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 8,60 Prozent Luft nach unten.

Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,997 USD ausgeschüttet werden. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 187.94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 177.40 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 16.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,89 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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