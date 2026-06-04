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04.06.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

Walmart Aktie News: Walmart zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

Die Aktie von Walmart zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Walmart-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 117,42 USD zu.

Walmart
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Das Papier von Walmart legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 117,42 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'532 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 119,91 USD erreichte die Walmart-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,84 USD. Zuletzt wechselten 3'017'006 Walmart-Aktien den Besitzer.

Bei 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 13,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2025 bei 93,45 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 20,41 Prozent sinken.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,996 USD belaufen. Am 21.05.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Walmart hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177.75 Mrd. USD – ein Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 165.61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 20.08.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 17.08.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walmart einen Gewinn von 2,90 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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