Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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03.09.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart am Abend auf grünem Terrain
Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Walmart-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 108,87 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 108,87 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'691 Punkten tendiert. Bei 109,35 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 106,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'678'387 Walmart-Aktien den Besitzer.
Bei 135,15 USD markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,14 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,71 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Walmart seine Aktionäre 2026 mit 0,940 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,997 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 20.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 187.94 Mrd. USD gegenüber 177.40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 16.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,89 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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