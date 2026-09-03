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03.09.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Nachmittag fester

Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 107,30 USD.

Walmart
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Um 16:28 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 107,30 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'337 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Walmart-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,34 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 720'021 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 25,96 Prozent zulegen. Bei 97,71 USD fiel das Papier am 04.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 8,94 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,997 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,88 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 187.94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Walmart-Bilanz für Q3 2027 wird am 19.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Walmart.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,89 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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