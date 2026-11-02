Walmart Aktie News: Anleger schicken Walmart am Montagabend ins Plus

Um 20:26 Uhr sprang die Walmart-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 127,19 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'091 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walmart-Aktie bisher bei 127,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'494'205 Walmart-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,15 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 6,26 Prozent zulegen. Am 15.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,90 USD. Abschläge von 22,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,997 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,940 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 20.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,88 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 187.94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 177.40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert. Walmart dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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