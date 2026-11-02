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02.11.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walmart. Zuletzt wies die Walmart-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 125,10 USD nach oben.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 125,10 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'424 Punkten notiert. Die Walmart-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 125,88 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 967'778 Walmart-Aktien.
Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 135,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,03 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,90 USD ab. Mit einem Kursverlust von 20,94 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,997 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 20.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 187.94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 177.40 Mrd. USD eingefahren.
Am 19.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 USD je Walmart-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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