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02.09.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart reagiert am Abend positiv

Walmart Aktie News: Walmart reagiert am Abend positiv

Die Aktie von Walmart zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 106,70 USD.

Walmart
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Walmart zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 106,70 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'005 Punkten steht. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 106,71 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 105,95 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'522'552 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,66 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 96,54 USD. Mit Abgaben von 9,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,997 USD belaufen. Walmart veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.

Am 19.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 USD je Walmart-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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