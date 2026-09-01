Walmart Aktie News: Walmart schiebt sich am Abend vor

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Walmart zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 106,06 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'784 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walmart-Aktie bisher bei 106,64 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,09 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'169'464 Walmart-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 27,43 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,54 USD am 03.09.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 8,98 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,997 USD aus. Walmart veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 187.94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 177.40 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 16.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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