Wallfort Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wallfort Financial Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 20.92 INR. Im letzten Jahr hatte Wallfort Financial Services einen Gewinn von 15.77 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 267.4 Millionen INR gegenüber 206.6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch