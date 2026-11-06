Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.20 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.41 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.33 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch