Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un ein EPS von 1.81 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un im vergangenen Quartal 1.30 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA Un 1.36 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch