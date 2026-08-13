Wallenius Wilhelmsen ASA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Wallenius Wilhelmsen ASA hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.74 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9.27 NOK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Wallenius Wilhelmsen ASA im vergangenen Quartal 12.32 Milliarden NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wallenius Wilhelmsen ASA 13.91 Milliarden NOK umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0.299 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1.31 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.ch