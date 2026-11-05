Wallenius Wilhelmsen ASA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Wallenius Wilhelmsen ASA lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.28 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 6.06 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.33 Milliarden NOK – das entspricht einem Minus von 0.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.44 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.452 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 1.38 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch