Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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14.08.2026 23:07:29
Wall Street schaltet Gang zurück: Drohnen-Zölle und Reddit-Rally trotzen schwachem US-Einzelhandel
Aktien einheimischer Hersteller an. Bei den Einzelwerten sind die Papiere von Reddit gefragt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
In eigener Sache
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Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
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