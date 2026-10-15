UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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15.10.2026 07:50:33
Wall Street Journal: UBS erwägt erneut Wegzug aus der Schweiz
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Die Grossbank erwägt einem Medienbericht zufolge verschiedene strategische Optionen – darunter auch einen Umzug in die USA. Hintergrund sind geplante deutlich höhere Eigenkapitalanforderungen.
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