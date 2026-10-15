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15.10.2026 07:50:33

Wall Street Journal: UBS erwägt erneut Wegzug aus der Schweiz

UBS
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(Bild: Shutterstock)

Die Grossbank erwägt einem Medienbericht zufolge verschiedene strategische Optionen – darunter auch einen Umzug in die USA. Hintergrund sind geplante deutlich höhere Eigenkapitalanforderungen.

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4676 18.06.2027 154750672
Long 12.3829 18.12.2026 153812402
Long 978.2501 18.12.2026 157230672
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.9379 17.12.2027 159232521
Short 12.0772 17.12.2027 156564487
Short 978.2501 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2463 11.77 155489251
Long 11.8576 6.17 156705508
Long 27.95 1.16 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7466 11.87 160676941
Short 9.7825 7.35 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -15.94 57946586
Long 10 -9.22 147182344
Long 12 -40.38 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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