KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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14.09.2026 23:21:23
Wall Street im Minus: US-Anleger fürchten Bremsmanöver bei KI-Entwicklung
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
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Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegte, war bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Anleger an den US-Börsen hielten sich zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.