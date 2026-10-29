Wall Street Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wall Street Finance hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 3.29 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wall Street Finance 2.96 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28.25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 459.9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 358.6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch