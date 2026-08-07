Walker Lane Exploration gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Walker Lane Exploration hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Walker Lane Exploration mit einem Umsatz von insgesamt 0.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 140.0 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch