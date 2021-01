Walgreens Boots verkauft Pharmahandel an AmerisourceBergen

Von Micah Maidenberg

NEW YORK (Dow Jones)--Um das Apothekengeschäft und andere Gesundheitsdienste zu stärken, verkauft Walgreens Boots Alliance sein Pharmagrosshandelsgeschäft an AmerisourceBergen. Der Arzneimittelgrosshändler wird rund 6,5 Milliarden Dollar für Alliance Healthcare zahlen, davon 6,3 Milliarden in bar und den Rest in eigenen Aktien, wie Walgreens mitteilte.

In der Konsequenz wird sich die fast 30-prozentige Beteiligung, die Walgreens an AmerisourceBergen bereits hält, weiter vergrössern. Walgreens wird nach Angaben beider Seiten grösster Einzelaktionär.

Im jüngsten Geschäftsquartal setzte Walgreens mit seinem Pharmagrosshandel 6 Milliarden Dollar um. Alliance vertreibt nach Angaben vom vergangenen August Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen an mehr als 115.000 Apotheken, Krankenhäuser und andere Firmen aus der Gesundheitsbranche in elf Ländern, die meisten davon in Europa.

Walgreens hatte zuletzt mit Covid-19-bedingten Herausforderungen zu kämpfen, vor allem weil die Pandemie das Geschäft in Grossbritannien dämpfte, wo das Unternehmen die Apothekenkette Boots betreibt. Die britische Regierung ordnete diese Woche einen erneuten Lockdown an. Im US-Apothekengeschäft zog der Umsatz im zurückliegenden Quartal um 4 Prozent an.

Walgreens will sich künftig auf sein Apothekengeschäft und seine übrigen Gesundheitsgeschäfte konzentrieren. Mit dem Arztpraxenbetreiber VillageMD wurde etwa 2019 vereinbart, in den nächsten fünf Jahren 500 bis 700 Erstversorgungszentren an Walgreens-Standorten in den USA zu eröffnen.

