Walgreens-Aktie könnte Platz im Index verlieren - Anleger feiern Super Micro-Aktie als möglichen Ersatz

• Walgreens-Aktie bricht ein• Indexrauswurf wahrscheinlich• Super Micro als potenzieller Ersatz

Die Aktie von Walgreens ist am Donnerstag an der NASDAQ um 22 Prozent abgesackt und auf den tiefsten Stand seit 1997 gefallen. Das dürfte Folgen haben.

Gewinnwarnung schockt die Anleger

Die Apothekenkette hat die Märkte am Vortag mit einer Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr geschockt. Das US-Verbraucherumfeld sei schlechter als erwartet, hiess es von Unternehmensseite. In einem Interview mit dem Wall Street Journal sagte CEO Tim Wentworth zudem, dass das Unternehmen plane, einen grossen Teil seiner rund 8.600 Filialen in den USA zu schliessen und seine Beteiligung an dem Primärversorger VillageMD zu reduzieren.

Indexabstieg voraus - Super Micro steht bereit

Der daraufhin folgende Kurseinbruch könnte Walgreens nun seinen Platz im US-Techindex NASDAQ 100 kosten, da die Marktkapitalisierung des Konzerns nun bei rund 10,5 Milliarden Dollar und damit unterhalb der Mindestanforderung von 0,1 Prozent des Indexgesamtwerts liegt. Nach zwei Monaten unterhalb der Schwelle kann der Wert aus dem Index geworfen werden: Walgreens hatte bereits im Mai die Bedingungen nicht erfüllt, auch für den Juni stehen die Chancen schlecht.

KI-Riese Super Micro Computer könnte von dieser Entwicklung profitieren und den dann frei werdenden Platz im Index übernehmen. Aktuell verfügt das Unternehmen über eine Marktkapitalisierung von mehr als 50 Milliarden US-Dollar und wird daher am Markt als Ersatz für Walgreens gehandelt.

Die Super Micro-Aktie hatte bereits am Donnerstag 7,12 Prozent zugelegt und an der NASDAQ bei 890,36 US-Dollar geschlossen. Damit setzte das Unternehmen seine Rally fort: Im bisherigen Jahresverlauf hat der Wert bereits mehr als 213 Prozent gewonnen.

Im nachbörslichen Donnerstagshandel ging es bei Super Micro in moderatem Tempo weitere 0,49 Prozent auf 894,70 US-Dollar nach oben. Die Walgreens-Aktie musste nachbörslich einen weiteren Verlust von 1,31 Prozent auf 12,03 US-Dollar hinnehmen.



Redaktion finanzen.ch