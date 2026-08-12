Quantum Aktie 842651 / US7479062041
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12.08.2026 09:58:00
Waldbrand in Plauen, Schwarzwald etc.: Was Bosch und Quantum Systems im Kampf gegen Brände bieten
Europaweit vernichten Waldbrände in diesem Sommer Milliarden Euro. Um die Feuerfronten möglichst früh zu stoppen, entwickeln deutsche Unternehmen neue Technologien. Einblick in ein heisses Geschäftsfeld.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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