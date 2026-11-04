Walchandnagar Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Walchandnagar Industries hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1.760 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 80.63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 935.3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 517.8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch