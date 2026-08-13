Walchandnagar Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Walchandnagar Industries hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.17 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walchandnagar Industries ein EPS von -1.540 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 908.3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 494.3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch