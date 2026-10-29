Wal-Mart de Mexico SAB de CV: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wal-Mart de Mexico SAB de CV veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.64 MXN. Im Vorjahresviertel waren 0.680 MXN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Wal-Mart de Mexico SAB de CV im vergangenen Quartal 248.83 Milliarden MXN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wal-Mart de Mexico SAB de CV 241.52 Milliarden MXN umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.693 MXN je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 249.25 Milliarden MXN geschätzt.

Redaktion finanzen.ch