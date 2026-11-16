Wakou Shokuhin stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wakou Shokuhin hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 83.41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 59.26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.16 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.57 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch