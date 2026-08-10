Wakou Shokuhin präsentierte Quartalsergebnisse

Wakou Shokuhin stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 80.06 JPY. Im letzten Jahr hatte Wakou Shokuhin einen Gewinn von 72.38 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wakou Shokuhin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.16 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch