Wakita: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wakita hat am 08.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9.91 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wakita ein EPS von 11.14 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.96 Prozent auf 24.17 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch