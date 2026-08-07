Wakamoto Pharmaceutical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wakamoto Pharmaceutical hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Wakamoto Pharmaceutical -3.120 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.43 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wakamoto Pharmaceutical einen Umsatz von 2.17 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch